Sagre, musica e fiere: questo il sabato in Provincia di Savona

ALBENGA: Festa dell'Unità in piazza del Popolo. Stand gastronomici e musica dal vivo con la band band gli “Smile Anyway".

ALBISOLA SUPERIORE: ad Ellera la sagra "Carruggi e Lanterne". Arte musica e gastronomia per il borgo albisolese. Sabato 31 agosto musica dal vico con i Libero Arbitrio (live disco music). Servizio navetta gratuito per raggiungere la manifestazione, dalle ore 19 all’una.

CARCARE: torna il tradizionale appuntamento con l'Antica Fiera del Bestiame. La rassegna dedicata alla valorizzazione del bovino di razza piemontese, vedrà folclore, allevamento, la filiera dei prodotti locali, laboratori, l'esposizione di macchine per l’agricoltura e stand gastronomici.

FINALE LIGURE: Si intitola "Angoli di Fede - Pellegrini tra le vie di Finalmarina" l'evento organizzato dall'associazione culturale "Amici della Basilica" in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista a Finalmarina e con l'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi e Pastorale del tempo libero, turismo e sport. Ci si ritroverà alle 21.15 davanti alla Basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina, per poi recarsi alla scoperta delle Edicole Mariane e dei principali luoghi di Fede del rione. Dichiarano gli organizzatori: "Scopriremo posti di antica devozione che oggi passano inosservati".

Sempre a Finale Ligure, nella frazione Olle, la festa patronale del Martirio di San Giovanni Battista, nella Parrocchia intitolata proprio alla figura del Santo. Alle 20 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale partirà la processione. Al rientro si concluderà la serata con un rinfresco, un momento importante di coesione sociale e di vita parrocchiale che unisce convivialità e riflessione.

PIETRA LIGURE: "I Birrai di Offenburg" tornano per il decimo anno consecutivo nel bosco di Ranzi. In un gustosissimo incontro di sapori e tradizioni culinarie differenti, tra la bionda birra e il rosso Nostralino, tra i prodotti tipici della Foresta Nera e le specialità della Cucina Ligure, si potrà scegliere tra i Wurstel (alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti) e il coniglio alla Ligure, il Fleishkase (insaccato morbido tagliato a fette e scottato sulla griglia) e le Trofie pesto patate e fagiolini, tra gli Affettati e i Formaggi della Foresta Nera e i Ravioli fritti e la Panizza, tra lo Steak (gustosissima carne di maiale) e lo stinco al forno, il Risotto alla Birra e i Gnocchetti caserecci speck e radicchio, tra la Kasekuchen (torta dolce a base di formaggio) e le Frittelle di mele. I prodotti tedeschi arrivano direttamente da Offenburg, cittadina del sud della Germania gemellata dal 2007 con Pietra Ligure. Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra, o meglio i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2019 dal Birrifico Kronen e spillati in bicchieri rigorosamente di vetro: la bionda Pils, la bianca Weiss e la scura Herbst Gold. Musica dal vico con i Sherocks e il loro originale tributo alle donne del Rock

A QUILIANO la rassegna "Agrigusta", i prodotti del nostro territorio. Sabato 31 agosto: Piazza Costituzione ore 10.00 - Sala consiliare - Incontro con gli Amici della Borgogna della Comunità di Mâconnais-Tournugeois per festeggiare il decennale del Patto di Amicizia Centro Storico; ore 12.00 - Pranzo su prenotazione con gli Amici della Borgogna (tel. 019 887180); ore 16.00 – Degustazione guidata di Jacopo Fanciulli di JFWine&FoodCommunication “Il Terroir della Borgogna del sud: il Mâconnais” (prenotazione tel. 349 3201960); dalle ore 16.00 - Esposizione animali ad uso didattico a cura dell'Azienda Agricola Giusto Gabriele e Pileri Alessio con la collaborazione di Gabriele Ferraro; dalle ore 18.00 Apertura spazi degustazione vini: “La via della Granaccia del Quilianese” Via Bertone Azienda Agricola Turco Innocenzo - Azienda Agricola Viarzo - Az. Agricola Vigna Nuova Turco Dionisia piazza Gramsci "Bianchi di Ponente" di Vite in Riviera - "Chardonnay del Mâconnais di Borgogna"; ore 19.00 / 24.00 - S.M.S.F Quilianese Radio104 Savona Sound “In diretta da Quiliano” con rotazione degli speakers e interviste; ore 19.30 - Apertura ristorazione e punti degustativi "Piatti di Liguria" ore 21.30 - Soc. Cattolica DON BAZZANO Musica dal vivo "Radio 80". “Piatti di Liguria” - S.M.S. Fratellanza Quilianese; - Soc. Cattolica Don L. Bazzano; - Agriturismo Innocenzo Turco; - La Faraccia; - Panetteria Genta Con aperitivi Cocktail e dolci: Bar del Centro e Latteria "Du Burgu". Durante la manifestazione nel centro storico: Mostra missionaria del centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini liguri. Con la partecipazione delle attività commerciali del Borgo, dei produttori di Quiliano e del mercato hobbisti e artigiani a cura del Consorzio “La Piazza”.

SAVONA: per la prima volta, dopo Roma e Firenze, arriva un evento di divulgazione scientifica sul nostro cervello: l’associazione Neurospritz, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Savona, presenta una serata di beneficenza i cui proventi saranno devoluti a istituti di ricerca sulle neuroscienze. Si comincia alle 18.30 con il buffet in piazza della Cittadella, durante il quale si potranno fare test e giochi scientifici per mettersi alla prova, dopodiché alle 20.30 avrà inizio la conferenza in sala della Sibilla, dove si alterneranno diversi ospiti: il professor Giorgio Calabrese, medico e dietologo, aprirà con l’intervento “Nutrire il cervello”. A seguire due ricercatrici dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Chiara Bartolozzi e Gabriella Panuccio, parleranno rispettivamente del “Progetto umanoide iCub” e di “Simbiosi bioartificiali per rigenerare il cervello”; Alfredo Verde, professore ordinario di medicina legale e criminologia dell’Università di Genova racconterà di “Cesare Lombroso. Luci e ombre”, per finire con Pietro Pietrini, direttore dell’IMT, Scuola Alti Studi di Lucca e professore ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare, concluderà con una relazione intitolata “La mente criminale" (PER MAGGIORI INFORMAZIONI LEGGI QUI).

SASSELLO: alle 20,45 presso il Cinema Teatro Parrocchiale Sassellese, per la VII Edizione della "Stagione Musicale di Sassello", il programma musicale “THAT’S AMORE - Dall’Italia al Mondo, cantando d’amor” (LEGGI QUI).