Carpasio, sabato 19 luglio – Un omaggio a Libereso Guglielmi tra cucina, salute e sostenibilità

Sabato 19 luglio alle ore 17.00, presso il Dopolavoro di Carpasio, si terrà un incontro dedicato alla figura e all’eredità di Libereso Guglielmi, in occasione del centenario della sua nascita. L’evento, organizzato dall’associazione Anima di Carpasio, sarà l’occasione per presentare il volume "Ricette per ogni stagione", a cura di Claudio Porchia.

Il libro è molto più di una semplice raccolta di ricette: è un vero e proprio viaggio tra sapori, salute e sostenibilità, che riflette l’approccio originale e visionario di Guglielmi, noto anche come “il giardiniere di Calvino”. Attraverso piatti ispirati alle erbe spontanee, ai fiori eduli e alla biodiversità del territorio, l’opera celebra il profondo legame tra alimentazione naturale e benessere, valori che hanno sempre guidato la vita e il pensiero di Libereso.

All’incontro parteciperanno, oltre al curatore, anche Tanya e Barry Guglielmi, figli di Libereso, che porteranno la loro testimonianza personale e ricordi inediti del padre.

A conclusione della serata, sarà offerta ai presenti una degustazione di piatti ispirati alle ricette di Libereso, per assaporare in prima persona la filosofia di vita e di cucina che ha reso il giardiniere-filosofo una figura tanto amata e attuale.