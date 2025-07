Finale, il 25 luglio la conferenza "L’altro Garibaldi. L’uomo oltre il mito"

“L’altro Garibaldi. L’uomo oltre il mito” è il titolo della conferenza in programma venerdì 25 luglio alle ore 21, nella Sala Gallesio di Finale Ligure (via Pertica 24). Durante la serata verranno approfonditi diversi aspetti della storia garibaldina, esplorando alcune pagine note e meno note della vita dell’eroe dei due mondi, dell’impresa garibaldina e dell’epopea risorgimentale.

Interverranno Massimo Carpegna, compositore, giornalista e storico della musica, e Michele D’Andrea, divulgatore storico e già consigliere di gestione del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino. Sarà presente, tra i relatori, Francesco Garibaldi Hibbert, presidente dell’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi ODV e pronipote dell’eroe dei due mondi.

L’incontro è promosso dalla Delegazione di Savona dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Eventi della Città di Finale Ligure.

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (INGORTP) nasce nel 1878, alla morte del primo sovrano d’Italia, quando i veterani delle guerre d’indipendenza decisero di prestare una guardia d’onore alle spoglie del Padre della Patria, per poi estendersi nel tempo a tutte le spoglie dei sovrani italiani. Si tratta di un’associazione combattentistica, la più antica associazione combattentistica esistente in Italia, sottoposta al controllo del Ministero della Difesa e che porta avanti ancora oggi i valori del Risorgimento che hanno fatto l’Unità d’Italia.