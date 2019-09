Con "Danze in passerella" una serata di musica, moda e cabaret a Cosseria

Giovedì 5 settembre alle ore 20:30 presso l'area dei festeggiamenti della Pro Loco di Cosseria, il Comune in collaborazione con la Pro Loco, organizza la terza edizione della sfilata di Moda.

L'evento è nato nel 2017 a seguito dell'accettazione del Comune di Cosseria all'offerta da parte della Regione Liguria del Red Carpet.

Commenta il sindaco Roberto Molinaro: "L'edizione quest'anno si chiamerà "Danze in Passerella" poiché avremo un dj che ci allieterà con musica dance a fine manifestazione. Come per le scorse edizioni ci saranno attraenti intermezzi durante la sfilata e interventi a favore del sociale".

"Sarà presente l'associazione nata a Saliceto e che coinvolge anche i Comuni della Val Bormida Ligure come Cosseria denominata 'I Care Val Bormida', attiva sul territorio con differenti iniziative. (promuove la cultura nelle scuole e collabora con le Caritas ritirando presso i supermercati la merce in prossimità della scadenza e donandola alle famiglie che ne necessitano). Inoltre, effettua annualmente eventi itineranti nei Comuni. Quest'anno sarà a Cosseria per premiare chi si è distinto nella cultura e nel volontariato".

"Una parte delle offerte e parte del ricavato della cena in Pro Loco, verranno devolute ad un'associazione benefica e ad una famiglia cosseriese. Alla serata prenderanno parte: dalla trasmissione "Tu si Que Vales", il comico Carlo De Benedetto, in arte 'Sta Ninja' e l'ASD Atmosfera Danza di Cairo Montenotte - conclude il sindaco - coloro che lasceranno un'offerta, avranno diritto a partecipare a fine serata all'estrazione gratuita di sorprese".