Maltrattamenti in famiglia: arrestato un 55enne savonese dai carabinieri di Albisola

Nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, i Carabinieri di Albisola hanno rintracciato L.C. pregiudicato savonese cinquantacinquenne, su cui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Savona, per reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella ed un convivente.

L’uomo e la sorella, sfrattati dall’abitazione che condividevano, erano ospiti di in una struttura per accoglienza ove si sono verificati episodi vessatori e di violenza da parte di L.C. che hanno portato ad una querela nei suoi confronti. L.C. era già stato infatti destinatario di un provvedimento di avvicinamento alla persona offesa notificato lo scorso 3 settembre 2019, che però non era stato risolutivo.

A seguito della querela di una delle vittime presentata presso i Carabinieri di Albissola, i militari hanno attivato una minuziosa e tempestiva attività di indagine che ha portato ad un primo deferimento all’Autorità Giudiziaria e l’emissione del divieto di avvicinamento.

Il successivo monitoraggio della situazione ha permesso di appurare le violazioni che hanno portato ad nuova informativa all’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto fondate le istanze degli inquirenti emettendo l’ordine di custodia cautelare in carcere ieri eseguita.

L’arrestato è stato immediatamente tradotto presso il carcere di Genova Marassi.