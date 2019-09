Villanova d'Albenga, festeggiamenti in onore di Nostra Signora delle Grazie

In occasione dei festeggiamenti dell’8 settembre, festa della Natività di Maria, il Comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia di S. Stefano, l’Unione Sportiva Villanovese, l’Associazione Culturale Villanovese e la Pro Loco, propongono cinque giornate di festa.

Da lunedì 9 a sabato 14 settembre, si potranno vivere concerti musicali, spettacoli teatrali per grandi e piccini, avvolti nella magica atmosfera delle luminarie. Lunedì 9 ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano, Vespri e musica, all’organo il Maestro Juan Paradell Solè organista titolare della Capella Musicale Pontificia “Sistina". Martedì 10 ore 21,00 nella piazza Mazzini spettacolo per bambini e non, a cura di dell’Associazione culturale “I Senzatetto”, dolci e bibite saranno offerti dalla locale Pro Loco. Mercoledì 11 ore 21,00 presso la Chiesa di Santa Caterina (centro Storico) concerto del soprano Guadia Geijsen e al pianoforte Alessandro Delfino con arie del repertorio classico-sacro e Lieder di Schubert e Brahms. Giovedìì 12 alle ore 21,00 nella centrale piazza Mazzini concerto della Corale Alpina “Monte Saccarello” di Imperia, per concludere sabato 14 alle ore 21,00 presso la Sala Corrado del Salone di Fiori, la compagnia teatrale “La Valigia del Comico”, presenterà la commedia teatrale brillante “La Gelosa” di A. Besson. In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso il Salone di Fiori.