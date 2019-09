La pittrice valbormidese Laura Di Fonzo protagonista al "Monferrato Classic Festival" (FOTO e VIDEO)

Domenica, 8 settembre, è stato ospitato per la prima volta nelle splendide sale del Castello di San Giorgio Monferrato il Monferrato Classic Festival, giunto già alla sua quinta edizione.

Durante questo appuntamento si è esibita la pianista giapponese Yuki Mihara, eseguendo un appassionante programma con brani di Haydn, Schumann e Chopin; accompagnata da un esibizione di Live painting dalla pittrice valbormidese Laura Di Fonzo, la quale ha creato un’ opera pittorica nella durata del concerto interpretando e catturando su tela l’intensità dell’ atmosfera, una sinergia fra musica e pittura.

Il festival, nato dal direttore artistico Sabrina Lanzi, è esclusivamente dedicato ai giovani talenti di musica classica e si svolge nella meravigliosa regione del Monferrato.

Si propone di offrire la preziosa possibilità a numerosi e meritevoli giovani artisti di potersi esibire e di potersi far conoscere nella zona del Monferrato. Ambizioso progetto che consta di oltre 50 concerti e che vede la presenza di oltre 80 giovani talenti. MCF Arte è curata dall'architetto Maria Grazia Dapuzzo, la quale ha portato numerosi artisti a collaborare a questo splendido evento.

Yuki Mihara , pianista giapponese,si è laureata e specializzata in pianoforte a pieni voti presso l’Università Senzokugakuen. Ha vinto il primo premio nel 2018 al Concorso Pianistico Internazionale Andrea Baldi ,nel 2018 al concorso Pianistico Internazionale Bellano Paese degli artisti e ha vinto il primo premio e premio speciale della commissione nel 2019 al concorso Internazionale Città di Villafranca. Attulamente è iscritta alle scuola Civica di Musica “Claudio Abbado “di Milano e frequenta il Biennio Accademico presso il Conservatorio “Guido Cantelli “di Novara nella classe di Luca Schieppati.