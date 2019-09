Segno, due giorni di festa per il Santo Patrono

La Parrocchia di San Maurizio in Segno, in collaborazione con la Società Cattolica “Fede e Lavoro” e la Confraternita di Santa Margherita, si prepara per festeggiare la Festa Patronale, ovvero la Festa di San Maurizio.

Le giornate di festa saranno due, il programma prevede:

sabato 21 settembre:

ore 20,30 Locali della Società Cattolica “Fede e Lavoro”: termine consegna torte per partecipare alla gara; ore 20,30 Momento di preghiera con Adorazione Eucaristica; ore 21,15 Locali della Società Cattolica: premiazione gara di torte (verrà premiata: la più bella, la più strana, la più buona).

domenica 22 settembre:

ore 9,30 Santa Messa; ore 18,00 Vespri Solenni presieduti da Don Angelo Magnano Vicario Generale della Diocesi di Savona-Noli; Processione per le vie del Paese, con la partecipazione delle Confraternite Diocesane e della Banda “Cardinal Cagliero” di Varazze; Benedizione Eucaristica.

Per la preghiera sarà presente la Corale Parrocchiale diretta da Giuseppe Rebella