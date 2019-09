Savona, dopo 5 anni di assenza torna la Fiera di San Bartolomeo al Bosco

Dopo 5 anni di assenza ritorna domenica 22 settembre ritorna domenica 22 settembre la fiera di San Bartolomeo del Bosco, splendido “polmone verde” a soli 5 km dal Santuario N.S. di Misericordia, sulle alture di Savona.

Arrivata alla sua 34esima edizione, l’antica fiera, molto seguita da cittadini savonesi e dei comuni limitrofi, ha una grande valenza per l’economia agricola e turistica. “Siamo molto contenti che dopo cinque anni di fermo venga ripresa la tradizione Fiera di San Bartolomeo da sempre nel cuore dei savonesi e non solo - spiega il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio - un evento che coniuga la vocazione enogastronomica e turistica del nostro territorio con attenzione particolare all’economia circolare”.

“Finalmente - commenta l’assessore allo sviluppo economico e attività produttive Maria Zunato, fautrice dell’iniziativa - siamo riusciti a ripristinare una tradizione che metto in risalto l’economia agricola del territorio, i prodotti tipici della nostra terra, i mestieri e le tradizioni legate all’allevamento e alla natura”.

“L’obiettivo è quello di consolidare e dare slancio alle nuove tecnologie, innovazioni e produzioni agroalimentari e valorizzare gli antichi mestieri attraverso l’organizzazione di dibattiti, laboratori dimostrativi e incontri”.

Una grande kermesse resa possibile dal sostegno dell’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai, dalla messa a disposizione dei terreni dell’area fiera da parte dell’avvocato Lodovico Doria Lamba, dalla grande collaborazione del Comitato di San Bartolomeo del Bosco, Cooperativa Allevatori Bestiame C.A.B.; Fondazione L’Ancora Onlus; Teatro Cantiere, da ATT, da Acqua Sant’Anna, Acqua Calizzano, Asd Aisha Pony Western, Teatro del Balcone, Rock The Dog, Circolo Ippico, Double C, Elena Favarelli, Cia, Coldiretti, CCIAA delle Riviere.

“Li ringrazio profondamente - continua l’assessore Zunato - una festa adatta a tutte le età, con contenuti più tecnici, ma anche tanto intrattenimento per adulti e bambini, senza dimenticare l’aspetto enogastronomico che un entroterra particolare come il nostro riesce ad offrire: avremo infatti gite in carrozza, fattoria didattica, mostra zootecnica, di razze autoctone, l’angolo degli animali esotici, dimostrazioni cinofile, mercato contadino, stand prodotti de.co, mostra macchine agricole, giochi tradizionali, animazione sui trampoli, teatro e musica con teatro cantiere e stand outdoor. Insomma una vera festa, ma anche un’opportunità di confronto tra operatori e consumatori, nonchè un’occasione in più per conoscere ed apprezzare le alture di Savona”.

Nel corso dell’evento ci saranno anche momenti dedicati all’economia circolare (riuso, riciclo e sostenibilità) inoltre alle 10 è organizzata la passeggiata storica guidata alla nevaia, alla chiesa e alla croce che domina i territori dove si terrà la fiera. In occasione della fiera e per la prima volta, sarà messo a disposizione un servizio di bus navetta che collegherà il Santuario con l’area della fiera e dove verrà celebrata la funzione all’aperto. E ancora in occasione dell’evento le Opere Sociali terranno gratuitamente aperto il museo e la basilica del Santuario. Programma: Si aprirà domenica 22 settembre alle ore 9,00 la 34^ Fiera di San Bartolomeo a Savona, a seguire passeggiata storica, carosello dei cavalli e laboratori di educazione ambientale. Alle ore 12,00 apertura degli stand gastronomici.

Seguirà musica folk, truccabimbi ed alle ore 15,00 la Santa Messa con alle 16,00 benedizione di animali e trattori. Alle 16,30 premiazione degli allevatori alla presenza delle Autorità ed alle 17,00 battesimo della sella. Navetta gratuita dalle 9 alle 18, ogni 30 minuti - con stop dalle 12,00 alle 13,00 - con partenza da Piazza del Santuario e dalla fermata bus frontistante l'asilo.