Scontro tra auto a Cairo Montenotte: mobilitati vigili del fuoco e Croce Bianca

Incidente stradale in corso Guglielmo Marconi (all'altezza dello stabilimento della Continental) a Cairo Montenotte. L'allarme è stato lanciato poco prima delle ore 18 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro, pare un tamponamento, ha coinvolto tre autovetture. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, la Croce Bianca cairese e i carabinieri per i rilevamenti del caso.

Una persona è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito forti disagi.