Albenga aderisce a "Puliamo il mondo" con tante iniziative

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che da 26 anni organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati, istituzioni locali e aziende.

Questi valori e questi concetti, sia quelli legati alle tematiche ambientali che quelle legate alla lotta contro i pregiudizi rientrano per caratteristiche e obiettivi nel concetto di “gentilezza” che si vuole portare avanti.

Dalle ore 9,00 in collaborazione con il Liceo “G. Bruno”, pulizia e riverniciatura di Parco Reduci di Russia (Vadino) e di Piazza Europa

Dalle ore 10,00 pulizia e riverniciatura di Parco Cotta; dalle ore 14,00 “Riviviamo il parco”: momenti di gioco per bambini; ore 15,45: spostamento in Piazza San Michele per lo spettacolo di bolle, a cura di Luca Mazzara.