In ricordo di Anna e Paolo, Dronero (Cuneo) si prepara alla Passeggiata per la Vita (VIDEO)

Dronero, piccola cittadina di 7.000 abitanti in provincia di Cuneo, si prepara alla quarta "Passeggiata per la Vita", la camminata benefica non competitiva promossa dalle famiglie Brignone e Rubino in ricordo dei figli scomparsi Anna e Paolo.

L'evento, molto atteso in paese, si terrà domenica 22 settembre con partenza e arrivo in piazza Martiri della Libertà. Due i percorsi: quello corto da 6,8 km e quello lungo da 11 km.

Ritrovo alle ore 8.30 con possibilità di iscriversi fino a 30 minuti prima della partenza e acquistare il pettorale al costo di 5 euro (3 euro per l'amico a quattro zampe). Partenza alle 9.30.

Visto il successo delle scorse edizioni, gli organizzatori sono al lavoro per rendere il più possibile solidale e piacevole la giornata, nella speranza che ritrovare sempre tanti partecipanti alla manifestazione, per una mattinata in mezzo alla natura ed in allegria e contestualmente solidali verso le persone, adulti e bambini che stanno vivendo nella malattia.

Anche quest’anno l’intero ricavato dalla vendita dei pettorali verrà equamente diviso tra due associazioni: la sezione di Cuneo dell’A.I.L., intitolata a Paolo Rubino, e “Il Fiore della Vita” di Savigliano. L'anno scorso sono stati raccolti oltre 20mila euro.

Queste due organizzazioni operano, rispettivamente, in stretto contatto con il reparto di Ematologia dell’Ospedale “S.Croce e Carle” di Cuneo, e il reparto di Pediatria dell’Ospedale “S.S.Annunziata” di Savigliano e con le loro attività di supporto cercano di dare un po’ di sollievo ai pazienti e alle loro famiglie durante il complesso percorso di cura.

In particolare sono messi a disposizione di malati e parenti degli alloggi vicino ai due ospedali: Casa Anna a 50 metri dal Santissima Annunziata di Savigliano e Casa Paolo Rubino a fianco del Santa Croce di Cuneo (3 alloggi di cui uno per i pazienti che hanno subito un trapianto di midollo, in modo da farli spostare in un ambiente protetto e famigliare).

E’ ancora possibile acquistare i pettorali presso le seguenti attività:

DRONERO: Tabaccheria Pomero Marcella – Via Roma; Tabaccheria da Luisa – Via Giolitti; Fuso 2 – Viale Stazione; Bar Tabaccheria Galliano – Viale Stazione

ROCCABRUNA: Farmacia Gallinotti – Via Provinciale

CARAGLIO: Lavastiralampo – Via Roma

SALUZZO: Slalom – Via Gualtieri, Il Podio – C.so XXVII aprile, Ottica Gedda - P.zza Cavour; Il Podio Sport

SAVIGLIANO: Patti Sport - Via Molinasso

BUSCA: Bar 900 – Piazza Regina Margherita

CUNEO: Il Podio Sport, Madonna dell'Olmo; Muzak dischi - Corso Nizza

BORGO SAN DALMAZZO: Bottero Ski - zona Borgo Mercato

VERNANTE: Outlet Bottero Ski

È garantito il pacco gara ai primi 3000 iscritti ed una targa speciale al gruppo più numeroso. Possibilità di pranzare con il menù dello sportivo nei locali convenzionati.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Non si conosce ancora il colore delle magliette di questa edizione 2019. “Sarà una sorpresa – spiegano Valeria Acchiardi ed Elda Savio -. Si scoprirà il sabato pomeriggio, dopo che avremo portato le prime due magliette nei due cimiteri ad Anna e Paolo. Domenica ci sarà un serpentone enorme per le strade di Dronero con una bella sorpresa di colore. Venite numerosi!”