Alassio, tutto pronto per la nuova stagione teatrale presso l'ex chiesa Anglicana

Terminata la stagione degli eventi estivi Alassio non si ferma ed è stata presentata la nuova stagione teatrale che avrà luogo come sempre presso l'ex chiesa Anglicana. La direzione artistica è sempre firmata da Giorgio Caprile e il calendario è realizzato dalla MC Sipario Produzioni Teatrali con il contributo della Fondazione De Mari e soprattutto del Comune di Alassio nelle figure del sindaco Dr. Arch. Marco Melgrati e della consigliera alla Cultura Dr.ssa Paola Cassarino.

Giovedì 5 dicembre andrà in scena “Bacio dopo bacio” con Maddalena Rizzi, Antonia Renzella e Andrea Murchio il bacio nelle sue mille forme attraversa la vita.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21,00 – Il costo del biglietto è di euro 20 – Biglietto ridotto per studenti euro 15 - Abbonamento euro 100 – Abbonamento Ridotto per studenti euro 70,00. Dal 1 ottobre prevendita e info: Caffè Narducci – via Milite Ignoto 1 – Alassio – Tel. 3337762795.