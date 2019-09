Millesimo, al via le pratiche per l'assunzione di un istruttore in ambito tecnico

Il Comune di Millesimo potenzia l'organico dell'ufficio tecnico. Commenta in una nota il sindaco Aldo Picalli: "Oltre all’assunzione di un nuovo agente di Polizia Locale, è stato definito dalla Giunta l’avvio delle pratiche per l'assunzione di un istruttore di categoria C in ambito tecnico".

"Infatti a seguito dello pensionamento dello storico geometra comunale non si era provveduto alla sostituzione dello stesso - prosegue - Come previsto dalla legge, anche in questo caso si procederà all'apertura della fase di mobilità volontaria interna agli enti locali e solo successivamente sarà presa in considerazione la fase concorsuale".

"Questa figura di supporto alla responsabile del servizio Tiziana Zucconi, sarà molto importante nell’ambito della gestione quotidiana dell’ente. In particolare dovrà occuparsi delle problematiche relative allo sfalcio erba, sgombero neve, pubblica illuminazione e pulizia".

"A tal proposito negli ultimi giorni, tecnici specializzati al servizio del Comune stanno eseguendo sopralluoghi al fine di verificare lo stato di alcune linee elettriche che presentano problemi ormai da diverso tempo. I guasti riguardano in particolare i giardini prospicienti le scuole di piazza Libertà e il Parco dei Piani, ma anche altre zone sono oggetto di defezioni elettriche. Ci attiveremo al fine di risolvere ogni singolo problema".

Inoltre, abbiamo sollecitato la ditta EMI affinché a stretto giro provveda al ripristino del manto del campo da calcio del Parco dei Piani - conclude il primo cittadino - Le porte di questo campetto cadevano a pezzi e l'assessore Garra ed il consigliere Levratto si sono offerti per sistemarle gratuitamente".