Piana Crixia presenta il suo "infermiere di famiglia e di comunità"

"Una serata dedicata al nuovo progetto che parte nel nostro Comune e altre notizie riguardanti la sanità ligure e soprattutto in Val Bormida". Cosi l'amministrazione comunale di Piana Crixia guidata dal sindaco Massimo Tappa presenta l'incontro pubblico in programma lunedì 7 ottobre, avente come obiettivo la presentazione del progetto Asl 2 "Infermiere di Famiglia e Comunità".

All'incontro prenderà parte il consigliere regionale Paolo Ardenti. L'appuntamento è fissato per le ore 21 presso i locali dell'ex scuola capoluogo.

Il progetto attivato in modalità sperimentale anche nei Comuni di Bormida, Giusvalla e Murialdo, vuole prevenire i bisogni di salute dell’utente preso in carico, evitare ricoveri inappropriati, favorire la de-ospedalizzazione, presidiare l’efficacia dei percorsi terapeutico-assistenziali, supportare la famiglia e migliorare la qualità di vita della persona nel suo contesto quotidiano. I destinatari sono con età ≥75 anni che necessitano di prosecuzione dell’assistenza post dimissione, accompagnamento alle cure, interventi di educazione terapeutica e monitoraggio infermieristico.