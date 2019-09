Savona, non si fermano all'alt, vengono bloccati e aggrediscono i carabinieri: 20enni arrestati tornano liberi

1 anno e quattro mesi e sospensione condizionale della pena, questa la sentenza del giudice Francesco Giannone nei confronti dei due albanesi arrestati ieri a Savona dai militari del NOR-Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Vado Ligure per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

N.A. e K.A. entrambi ventenni, in Italia senza fissa dimora a bordo di un'autovettura Ford Fiesta non si sono fermati all’alt dell’equipaggio del dipendente N.O.R. dandosi così alla fuga e venendo inseguiti per le vie cittadine per diversi minuti. Durante la fuga gli arrestati hanno gettato alcuni involucri di plastica dal finestrino dell’autovettura (che sono stati recuperati in un secondo momento e si è scoperto contenessero al loro interno della sostanza stupefacente del tipo cocaina) oltre un bilancino di precisione per la suddivisione delle dosi ed un sacchetto in plastica dal quale venivano ricavate le confezioni per la sostanza. A giudicare dai fori presenti sulla busta di plastica, i due avevano confezionato ben più delle cinque dosi rinvenute dai militari.

L’inseguimento era terminato con il fermo della Ford Fiesta dalla quale sono scesi i due uomini che, per sottrarsi all’arresto, hanno aggredito i militari. Gli uomini dell'Arma sono riusciti comunque a bloccare i due grazie al supporto fornito dai colleghi della Stazione Carabinieri di Vado Ligure sopraggiunti nel frattempo.

I due arrestati interrogati dal pm hanno confermato al giudice lo spaccio e la resistenza, N.A. con precedenti per documenti falsi in Germania ha specificato di essere spaventato perchè senza passaporto.

Sono tornati liberi dopo la sentenza del giudice.