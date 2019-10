Albenga, ieri sera incontro sull'ottenimento della medaglia d'oro al merito civile

Ieri, presso la sala consigliare del Comune di Albenga, si è tenuto un incontro tecnico relativo all'ottenimento della medaglia d'oro al merito civile e della cerimonia di consegna della stessa. Erano presenti moltissime associazioni della città, il Professor Moscardini che ha redatto la relazione dalla quale è stato tratto il testo che ha permesso l'ottenimento della medaglia d'oro, il sindaco Riccardo Tomatis, l'ex sindaco Giorgio Cangiano, alcuni consiglieri e il personale comunale che si sta occupando di organizzare la cerimonia. La sala era gremita ed i rappresentanti delle associazioni hanno sottolineato il grande orgoglio e l'entusiasmo per quanto ottenuto.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Si tratta di un riconoscimento importantissimo che è di tutta la città ed anzi dell'intero comprensorio. Il nostro territorio ha pagato con molte vittime civili il caro prezzo della Guerra. Di quanto fatto dobbiamo fare memoria e la medaglia d'oro al valore civile ha proprio questo scopo."

Durante l'assemblea è emersa la volontà di chiedere l'illustre presenza, oltre che del Prefetto di Savona Antonio Cananà, nei confronti del quale tutto i presenti hanno manifestato stima e riconoscimento per la vicinanza fin da subito dimostrata, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella o di altra personalità del Governo.

Sottolinea l'ex sindaco Giorgio Cangiano: " Il percorso che ha portato ad ottenere la medaglia d'oro è stato lungo e difficile, ora vorremmo che la cerimonia di consegna possa essere, non solo un momento di festa per la Città e per il comprensorio, ma anche un momento di riflessione su quanti hanno sacrificato la loro vita per la libertà".

Proprio per questo uno dei primi punti che è emerso durante l'incontro di ieri è stata la volontà di pubblicare circa 5 mila copie della relazione del Prof. Moscardini in versione integrale, da distribuire nelle scuole di Albenga offrendo ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie, l'opportunità di condividere momenti di profonda riflessione.

In merito alla data per la cerimonia di consegna, sebbene si fosse ipotizzato il 20 ottobre, è emersa la volontà di richiedere lo spostamento per consentire di organizzare al meglio l'evento e valutare eventuali disponibilità da parte delle massime autorità a parteciparvi.

Si rinnova, infine l'appello ai parenti delle vittime a contattare gli uffici comunali per poter essere invitati ufficialmente a partecipare alla cerimonia.