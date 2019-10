Una nuova auto per i volontari della Protezione Animali

Con la vecchia Panda i volontari della Protezione Animali hanno percorso nei primi sette mesi dell’anno oltre 20.000 chilometri nelle strade dell’Albenganese per soccorrere oltre 700 animali selvatici feriti, malati o in difficoltà; ma l’auto non ce la faceva quasi più e per chi ha fede la Provvidenza si è manifestata sotto forma della signora alassina C.M., che ha voluto donare all’Enpa la sua Ford Fiesta ancora in ottime condizioni meccaniche e chilometriche; e nei giorni scorsi, con mille ringraziamenti dei volontari, è stato perfezionato il passaggio di proprietà.