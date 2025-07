Celle, dalla sezione Anpi “Fratelli Figuccio” tre borse di studio per i neo liceali

La Sezione ANPI “Fratelli Figuccio” di Celle Ligure ha stanziato e donato tre borse di studio, dall’importo di 600 euro l'una, bandite in occasione dell’80° anniversario della morte dei fratelli partigiani cui la sezione è intitolata.

Le borse di studio intendono fornire un aiuto alle famiglie degli studenti meritevoli che hanno concluso il ciclo di istruzione presso la Scuola Secondaria di Primo grado “Fabrizio de Andrè” e si avviano ad iscriversi presso gli Istituti di Secondo grado della provincia di Savona.

Conclusa la pubblicazione dei risultati delle prove d’esame degli studenti, la Sezione ha selezionato i candidati ritenuti meritevoli secondo i criteri previsti dal Bando. “Questo progetto è stato possibile soprattutto grazie ad un nostro socio benefattore; ed è stato pensato dal Comitato direttivo di Sezione sia per celebrare l’80° anniversario della barbara uccisione dei partigiani Stiv e Jim, sia ispirandosi all’Articolo 3 della Costituzione repubblicana, il quale intende tutelare il pieno sviluppo della persona umana, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che potrebbero impedirlo”, ha spiegato la sezione.

Nonostante le otto candidature ricevute, sono state assegnate tre borse di studio. “A fronte di otto candidature, siamo comunque soddisfatti di essere riusciti a fornire questi aiuti a tre famiglie della nostra comunità, con la speranza di aver contribuito al percorso formativo di tre adolescenti”.

L’iniziativa non si fermerà qui: altre tre borse di studio saranno bandite anche per il prossimo anno scolastico. L’ANPI conferma infatti il proprio impegno nel dialogo con il mondo della scuola, ritenuto essenziale per mantenere viva la memoria della Resistenza e promuovere i valori della democrazia.