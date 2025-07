ANFFAS Alassio e Albenga, un nuovo mezzo per la mobilità dei giovani coinvolti nei progetti di politiche sociali

Un nuovo mezzo per la mobilità dei giovani coinvolti nei progetti di politiche sociali, offrendo loro la possibilità di raggiungere agevolmente le attività quotidiane sul territorio.

Sarà questa la funzione del nuovo veicolo fornito da PMG Società Benefit per l’Impatto Positivo e messo a disposizione di ANFFAS per i Comuni di Alassio e Albenga che è stato inaugurato stamani (23 luglio, ndr), nella Città del Muretto, presso il Social Bar "Non Uno di Meno".

Il progetto, che coinvolge le Politiche Scolastiche e le Politiche Sociali, nasce dalla collaborazione tra PMG, ANFFAS, il Comune di Alassio, il Comune di Albenga e l’Istituto Giancardi Galilei Aicardi, mettendo in luce la sinergia virtuosa che esiste sul territorio tra pubblico, privato e mondo scolastico.

All’evento inaugurale erano presenti il presidente di ANFFAS Luca Ansaldo, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio Loretta Zavaroni, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga Marta Gaia, la consigliera del Comune di Albenga con incarico alle Associazioni di Volontariato Monica Tomatis, la responsabile delle relazioni esterne e commerciali di PMG Natasha Manfrin, l'incaricato di PMG Franco Travini e la referente dell'Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio Cristina Moraglia in rappresentanza del dirigente scolastico Massimo Salza. Presenti anche i giovani coinvolti nel progetto “Non Uno di Meno”, in rappresentanza dei quali ha preso la parola Ilaria, sottolineando il valore della sua esperienza lavorativa come importante occasione di crescita personale.

Nel corso dell’inaugurazione è stato altresì consegnato un attestato di riconoscimento alle realtà del territorio che hanno offerto un proprio contribuito concreto all’acquisto del mezzo.

“Ringrazio PMG e tutti gli sponsor che hanno reso possibile la fornitura di questo mezzo, messo a disposizione di ANFFAS. Un esempio di splendida sinergia tra pubblico e privato e di collaborazione tra i Comuni di Albenga e Alassio, che lavorano insieme per raggiungere risultati di grande valenza sociale - ha affermato il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. Desidero inoltre ringraziare il presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda per il contributo del suo assessorato nell'ambito di questo progetto e l’assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni, sempre in prima linea per il bene della comunità. Un grazie doveroso va naturalmente ad ANFFAS e al suo presidente Luca Ansaldo, per la collaborazione virtuosa che prosegue nel tempo e che contribuisce a raggiungere risultati eccellenti che pongono il nostro territorio come esempio virtuoso nell'ambito delle politiche sociali”.

Riconoscenza anche nelle parole dei rappresentanti del Comune albenganese, ossia l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga Marta Gaia e la consigliera del Comune di Albenga con incarico alle Associazioni di Volontariato Monica Tomatis. “Siamo felici di aver partecipato all’inaugurazione del nuovo mezzo della PMG messo a disposizione dell’ANFFAS, un passo importante per garantire ai ragazzi la possibilità di raggiungere con facilità e in sicurezza le tante attività che svolgono quotidianamente sul territorio e nell’intero comprensorio - hanno dichiarato a margine dell'evento - Questo risultato è frutto di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, che dimostra quanto la sinergia tra enti, associazioni e realtà imprenditoriali possa concretamente migliorare la qualità della vita delle persone e rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità. Desideriamo ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito con impegno e generosità alla realizzazione di questo progetto, sostenendo una realtà preziosa come l’ANFFAS, che da sempre rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie. Il progetto PMG proseguirà anche nei prossimi mesi, in particolare a settembre e ottobre, con l’avvio di un nuovo percorso in collaborazione con l’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi, dedicato a tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Un ulteriore tassello che conferma l’importanza di investire in iniziative che uniscono inclusione, formazione e responsabilità verso il futuro”.