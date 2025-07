Venerdì 25 luglio nei locali della “Società Fratellanza Zinolese 1893 Aps” torna la “Pastasciutta Antifascista"

In collaborazione con le Sezioni ANPI di Fornaci, Vado Ligure, Valle di Vado, Valleggia, Quiliano, Zinola e con la Sezione Aned di Savona Imperia, venerdì 25 luglio nei locali della “Società Fratellanza Zinolese 1893 Aps” torna l’immancabile “Pastasciutta Antifascista".

"Un sentito ringraziamento al Presidente ed a tutti i volontari della società, che rendono possibile la realizzazione di questa bellissima festa mettendo a disposizione i locali, attrezzature, ed il loro tempo - sottolineano dall'organizzazione - La pastasciutta – seguendo la tradizione inaugurata dalla famiglia Cervi - sarà offerta ai partecipanti, si pagheranno solo gli altri piatti".

Molti volontari saranno impegnati nella preparazione e distribuzione del cibo, soci della Fratellanza Zinolese e iscritti alle Sezioni Anpi e Aned organizzatori dell’iniziativa, tutti uniti per ritrovarsi insieme nel segno dell’antifascismo, della democrazia, dell’inclusione e per la difesa della Costituzione.

La Pastasciutta Antifascista ha origini lontane: risale al 25 luglio 1943, quando Mussolini venne destituito e arrestato, un avvenimento importante da festeggiare, che segnava la fine del fascismo dopo oltre vent'anni, anche se poi la guerra, si protrasse ancora per quasi 2 anni. Allora Alcide Cervi, noto antifascista di Campegine, Reggio Emilia, con la sua famiglia ed i suoi 7 figli, Gelindo, Antenore, Aldo, Agostino, Ferdinando, Ovidio, Ettore organizzarono una grande festa, cuocendo enormi quantità di pastasciutta, da offrire gratuitamente a tutti gli abitanti del paese.

Le pastasciutte si sono diffuse in maniera esponenziale sia nel territorio nazionale, ma anche in Europa e nel resto del mondo, come risulta dall' elenco della Rete delle pastasciutte, a cui aderiscono oltre 300 sezioni ANPI.

L’incasso della serata - dedotte le spese – sarà devoluto a favore della popolazione palestinese.

La serata sarà allietata dalla “Rebel Rock Band One Solution”, che suonerà gratuitamente: "Un caloroso ringraziamento anche a loro", concludono dall'organizzazione.