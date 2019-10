Controlli dei carabinieri della compagnia di Alassio sui bus: due studenti trovati con la droga

Questa mattina, i carabinieri hanno fatto scattare un'operazione antidroga nell'estremo ponente savonese. In collaborazione con l'azienda del trasporto pubblico locale, i militari del nucleo operativo (in borghese) della compagnia di Alassio, affiancati dal nucleo cinofilo (i cani Eolo e Favolo), hanno ispezionato alcuni autobus con a bordo diversi studenti.

Una volta saliti sui bus, i carabinieri hanno notato movimenti sospetti tra i ragazzi. Immediato è scattato l'allarme. Dopo i controlli di rito con l'aiuto dei cani antidroga, due studenti sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish e marijuana nello zaino per uso personale) e accompagnati in caserma.

L'attività odierna si inquadra nel contesto di una mirata azione di contrasto diretta a reprimere l'uso, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti che, purtroppo, coinvolge giovani ragazzi. Hanno preso attivamente parte anche i carabinieri delle stazioni di Alassio, Laigueglia e Andora che con i loro militari hanno collaborato in tutte le fasi procedurali ed operativa.