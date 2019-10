Poche domande, slitta la chiusura del bando per il Servizio Civile

È prorogata di una settimana la scadenza del bando per la selezione di 39.646 volontari, inizialmente fissata alle ore 14.00 del 10 ottobre 2019.

I giovani tra i 18 e 28 anni - cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione europea o di Paesi extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia - hanno quindi tempo fino alle ore 14.00 del 17 ottobre 2019 per presentare la domanda. Il servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali in attività di tipo sociale ed un rimborso spese di 439,50 € mensile per ciascuno dei 12 mesi di servizio.

Si ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente on line, da PC, smartphone o tablet, accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I candidati non italiani che non possono disporre dello SPID potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura riportata nella homepage del sistema DOL. Allo stesso modo potranno richiedere l’accesso con credenziali i giovani richiedenti asilo o rifugiati o che in virtù di situazioni particolari non riescono a ricevere lo SPID dagli Identity Providers

gli asili nido gestiti dalla Cooperativa Jobel a Ventimiglia, Sanremo, Taggia, San Bartolomeo al Mare, Albenga (Progetto Giocare per Crescere 2019 (Imperia);

la Croce Verde Arma di Taggia (Progetto Non solo Emergenza 2019 (Imperia);

le Comunità per tossicodipendenti gestite dal Centro Ancora a Ventimiglia ed Imperia (Progetto Dalla dipendenza all’autonomia 2019);

i Centri di aggregazione giovanile di Sanremo e Taggia (Progetto Spazio ai giovani 2019);

i centri di accoglienza straordinari per richiedenti asilo di Bajardo, Imperia e Vallecrosia (Progetto A…come accogliere 2019).

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni e/o affiancamento nella stesura della domanda. Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattarci ai seguenti recapiti:

Centro Ancora – Corso Garibaldi 20 – 18038 Sanremo Cell. 380 9022871