Dramma a Pieve di Teco, si toglie la vita il comandante della stazione dei Carabinieri Antonio Zappatore

Dramma a Pieve di Teco. Questo pomeriggio, a Valcona, si è tolto la vita il comandante della stazione dei Carabinieri, Antonio Zappatore. La dinamica dietro il drammatico gesto non è ancora stata resa nota.



Zappatore era diventato comandante della stazione di Pieve appena un anno fa, prendendo il posto di Giulio Tortorolo. Al momento sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per determinare quali possano essere state le cause che hanno spinto il militare a compiere il drammatico gesto.