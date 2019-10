Al via i nuovi corsi Unitre di Varazze

All’Unitre di Varazze, dopo la presentazione ufficiale dei corsi per l’anno accademico 2019-20, tenutasi nella sala congressi del Palasport, come sempre ricca di iniziative molto apprezzate non solo dai tanti interessati presenti, ma anche da quelli che per inderogabili precedenti impegni non sono potuti intervenire, hanno preso il via le iscrizioni.

Gli aspiranti allievi devono recarsi nella sede Unitre di Via Don Bosco n. 36 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00, martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:00.

Le iscrizioni di Ottobre vengono sospese giovedì 31 e riprendono lunedì 4 novembre, giorno in cui inizia il nuovo anno accademico

Si ricorda che alcuni corsi sono a numero chiuso, alcuni richiedono un “certificato medico ed un elettrocardiogramma”, altri un contributo annuale: informazioni in segreteria.

I corsi inizieranno lunedì 4 novembre secondo il calendario indicato nel programma, che sarà consegnato all’atto dell’iscrizione.