Liguria Popolare in crescita, Matteo Marcenaro: "Apprendiamo i risultati dei sondaggi con soddisfazione"

Liguria Popolare in crescita. Così il segretario provinciale savonese Matteo Marcenaro commenta le recenti statistiche: "Dopo il riuscito appuntamento di Villa Cambiaso di venerdì scorso, nel quale è stata presentata la squadra di Savona Popolare ed ufficializzato l'ingresso nella nostra compagine civica del Sindaco di Pallare Sergio Colombo, è con grande soddisfazione che abbiamo appreso i risultati dei sondaggi in vista delle prossime elezioni Regionali.

Infatti il sondaggio oltre a certificare la buona performance del centrodestra conferma l'attenzione di tanti cittadini liguri all'esperienza civica di cui Liguria Popolare si è fatta da tempo interprete in tutti i livelli istituzionali della nostra Regione.

Anche a Savona siamo consapevoli di questo interesse, testimoniato non solo dai molti partecipanti all'evento di venerdì, ma dal quotidiano avvicinarsi di persone interessate a dare un contributo alla costruzione di quest'esperienza civica.

Un interesse che ci vede premiati, per ora nel sondaggio, sui livelli di partiti con respiro nazionale sia nel centrodestra che nell'area di sinistra, sintomo dell'attenzione verso le istanze del territorio messa in campo in questi anni dai tanti amministratori Popolari, e che se confermata in primavera ci vedrà essere l'elemento determinante per il governo della Regione.

Per queste ragioni siamo altresì consci dell'impegno che richiederanno i prossimi mesi ma non per questo saremo meno determinati di quanto siamo stati fino ad oggi nello sviluppare progetti e idee nell'interesse delle nostre comunità".