Laigueglia quarta al "Borgo dei Borghi" sulla Rai, ma divampa la polemica sui primi due posti

Come già pubblicato da Savonanews, la città di Laigueglia ha conquistato un rispettosissimo quarto posto nel programma televisivo di Rai Tre "Il Borgo dei Borghi" (leggi QUI), con tutto ciò che comporta in termini di visibilità e promozione.

Ma tra le prime due classificate, Bobbio e Palazzolo Acreide, non tutto sembra filare liscio. Lo riporta il sito "Dagospia", annunciando che il sindaco di Palazzolo Acreide, località siciliana seconda classificata, avrebbe presentato una richiesta di audizione in commissione di vigilanza Rai, sostenendo che sarebbe "illegittima la vittoria di Bobbio, perché viziata e condizionata dalla presenza di un giurato in violazione delle norme di trasparenza, di incompatibilità e veridicità".

Il giurato in questione è Philippe Daverio, cittadino onorario di Bobbio. Stando ai conteggi, infatti, il voto popolare avrebbe premiato Palazzolo con il 42% e Bobbio con il 27%, ma la giuria degli esperti (presieduta da Daverio) avrebbe capovolto la situazione con un punteggio di 66 a zero pro-Bobbio e a sfavore di Palazzolo.

Alla luce di tutto ciò, molti liguri adesso si domandano se in un eventuale riconteggio, Laigueglia avrebbe la possibilità di salire ulteriormente in classifica, magari puntando a essere sul podio dei primi tre borghi italiani.