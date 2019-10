"RunRivieraRun HalfMarathon": ecco come cambia la viabilità dal Malpasso fino a Loano

La Prefettura di Savona ordina la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per il giorno 27 ottobre 2019, in occasione della competizione sportiva agonistica podistica denominata “RunRivieraRun HalfMarathon” che si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12:30 da Finale Ligure - loc. Malpasso a Loano - Loc. Marina di Loano, per sessanta minuti dal passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara a quello della macchina recante il cartello di fine gara o comunque fino a cessate esigenze, che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”, per tutto il tratto di strada interessato secondo il percorso della competizione come riprodotto nell’allegato programma che a tutti gli effetti costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Prima dell’inizio della manifestazione, è altresì sospesa la circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per un ulteriore periodo non superiore a 15 minuti nella località di partenza della competizione, al fine di permettere il raggruppamento dei partecipanti e l’avvio della gara in sicurezza.

L’Organizzazione dovrà adottare ed osservare tutte le prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo della Provincia citato in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento.