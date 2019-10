Un "salto indietro nel tempo": a Finalmarina torna a rivivere per un giorno la pesca alla sciabica

Domenica 3 novembre, a partire dalle 10 del mattino, nel tratto di mare antistante la sede della Compagnia di San Pietro, questa associazione culturale di Finalmarina organizza una dimostrazione pratica di pesca alla sciabica.

Torna quindi uno degli eventi più amati da turisti e residenti, che cattura la passione e la curiosità di grandi e piccini: un modo per raccontare alla gente la storia di "come si pescava un tempo".

A tal proposito spiegano gli organizzatori: "Si tratta di una pesca antica, che univa gli uomini in mare con le genti di terra. Una pesca di cui ormai si sta perdendo la memoria e che, purtroppo, non tutti conoscono.

Perché ciò non accada e per mantenere vive le nostre tradizioni, la Compagnia di San Pietro ridà vita a questo gesto antico nello specchio d'acqua antistante la Spiaggia del Rione dei Neri, sul lungomare Migliorini. Partecipare a questo evento sarà un po' come fare un salto indietro nel tempo".