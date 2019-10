Vado, concluso l'allargamento della strada in via Gavotti

Ieri pomeriggio si è concluso il primo lotto di intervento per l’allargamento della parte iniziale di via Gavotti in località Sant’Ermete a Vado Ligure.

“Un’opera fondamentale per la prossima viabilità in direzione Segno garantendo una maggiore sicurezza ai pedoni e alle auto. La base per una viabilità alternativa” spiega l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Fabio Gilardi.

Sono stati stanziati circa 330mila euro, utili per l’allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede con una nuova illuminazione.

"Il primo tassello di un progetto più ampio che cerca di dare un'alternativa ai tratti più impervi di via Gavotti e dare un alternativa per raggiungere Segno" conclude Gilardi.