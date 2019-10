Auto "impazzita" finisce sui binari e viene travolta: circolazione sulla Torino-Savona interrotta

AGGIORNAMENTO 15.30 : è stato riattivato un binario quindi la circolazione gradualmente sta riprendendo.

---

Perde il controllo della macchina, che finisce così sui binari dove viene investita da un treno.

E’ questa la dinamica dell’incidente che si è verificato questa mattina a Carmagnola, poco prima dell’ora di pranzo, con disagi alla linea ferroviaria Torino-Savona.

Un automobilista ha avuto un sinistro con la sua vettura, sulla strada che corre parallela ai binari. A seguito di una carambola, il mezzo è finito sulle traversine dove alle 11.46 è stato travolto dal treno Torino-Cuneo . Fortunatamente il conducente era riuscito ad uscire dalla macchina e non è quindi rimasto coinvolto.

La circolazione ferroviaria rimane interrotta (in entrambi i sensi di marcia) tra Trofarello e Carmagnola dove Trenitalia ha attivato un servizio bus sostituivo per permettere ai 200 viaggiatori del regionale 10207 di proseguire verso le loro destinazioni finali.

I 200 viaggiatori sul treno coinvolto nell'incidente hanno ricevuto 200 bottigliette d'acqua e generi di conforto in particolar modo panini ai bambini. 18 le persone di Trenitalia dedicate all'assistenza ai viaggiatori presenti nelle principali stazioni della linea. Per un viaggiatore disabile presente a Carmagnola (che doveva arrivare a Pinerolo) Trenitalia ha messo a disposizione un taxi per evitargli il viaggio bus + treno.