La Liguria in TV, messa in onda nazionale per la serie Game of Kings. Questa sera la prima parte

Game of Kings, la serie made in Liguria, andrà in onda su Telecity 7Gold in prima serata nazionale, lunedì 28 ottobre alle ore 21 e lunedì 4 novembre sempre alle ore 21 in una modalità esclusiva: la serie al gran completo divisa in due parti. Due TV-Movie da circa 100 minuti cadauno, il primo che comprenderà i primi quattro episodi della serie e il secondo gli ultimi 5. La messa in onda avverrà in contemporanea in tutte le regioni d'Italia sintonizzate sulla stessa emittente.

Saranno quindi valorizzate le potenzialità di una regione come la Liguria, ricca di storia, cuore e luoghi meravigliosi.

Grazie a questa prima serata, sarà possibile vedere da tutta Italia luoghi esclusivi di Genova come il complesso museale di S. Maria di Castello, la storica bottega del conte o la taberna degli alabardieri, il vecchio ricovero per i soldati delle mura del Barbarossa, i fitti boschi delle colline del Righi o le spiagge di Quarto dei Mille, da dove partì Garibaldi. Il borgo storico di Balestrino in provincia di Savona, i vicoli in pietra di Cassagna o il castello di Campo Ligure teatro della grande battaglia che vedrete nella seconda parte lunedì 4 novembre.

Queste sono solo alcune delle location scelte dalla produzione indipendente della serie Game of Kings, supportata dall'associazione culturale D&E Animation, che all'occorrenza sono diventati luoghi delle fantastiche terre di Aral, della contea di Prestonshire, della ricca città di Daxos, del castello di Winrell o dei villaggi selvaggi di Sisborn, un mondo ricco di intrighi e giochi di potere senza eguali. Battaglie, amori e tradimenti vi conquisteranno.

A dar ancora più prestigio alla regione, il libro in uscita il 31 ottobre in tutte le edicole della Liguria dello stesso autore della serie. "Liguria da scoprire", di Dario Rigliaco, editato da editoriale programma ci porterà a conoscere a fondo località colme di storia e fascino.

Se siete appassionati di fantasy, medioevo e serie tv, non potete perdervi Game of Kings, la realtà cinematografica locale diretta da Gioele Fazzeri ora sul piccolo schermo in una modalità esclusiva per Telecity1 7Gold.