Poste Italiane scrive un nuovo patto con i piccoli comuni: il nostro gruppo editoriale a Roma per seguire l'evento

"Poste rafforza oggi alla Nuvola di Roma il patto siglato con i piccoli Comuni un anno fa, portando nuovi servizi per gli Enti, per le imprese, per tutti i cittadini. Gli investimenti fatti da Poste sui territori, in particolare nelle aree montane, quel Postamat installato o quel wif.fi. negli uffici, piuttosto che i servizi di tesoreria e di Postino telematico, sono di fatto una presenza nuova dello Stato e delle Istituzioni, assieme ai big player che al business uniscono la voglia di essere parte attiva nello sviluppo locale. I Comuni sono molto soddisfatti di questo nuovo legame con Poste, dopo anni in cui non ci eravamo capiti, avevamo anche litigato. Uncem conferma il patto con l'azienda oggi alla Nuvola. La base è la legge sui piccoli Comuni, la 158 del 2017, che sta aprendo scenari nuovi. Ma anche la Strategia Aree interne da rafforzare, la legge sulla green economy, l'Agenda digitale nazionale. Si cresce solo con tutti gli attori impegnati a essere più smart e più green, nel dare servizi e nel plasmare comunità vive. Uncem ha proposto il modello di Poste per i piccoli Comuni a moltissime altre imprese in particolare dell'energia, delle telecomunicazioni".

Così Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, intervenendo dal palco di "Sindaci d'Italia", l'evento promosso all'Eur da Poste Italiane con la collaborazione di Anci e Uncem.

Uncem vuole continuare con Poste Italiane a portare insieme nuovi servizi nei piccoli Comuni, sui territori. Il Presidente Bussone l'ha confermato stamani. L'installazione di Postamat, di sistemi wi.fi. per la navigazione in internet, il miglioramento dell'efficienza degli uffici anche con nuove soluzioni fisiche continueranno, rispondendo alle molte proposte dei Sindaci.

"I Sindaci dei Comuni montani, dei piccoli borghi italiani, sono pronti a lavorare con Poste su questi e su altri fronti. Lo abbiamo detto con entusiasmo stamani alla Presidente Farina, all'Ad Del Fante, al Vicedirettore generale Lasco - sottolinea il Presidente Uncem Bussone - Potremo anche spingere le Regioni a individuare risorse ad hoc, della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, per incentivare programmi di e-govenmert, nuovi servizi in accordo con Poste Italiane, quali potenziamento del Servizio postale universale come anche la legge 158 del 2017 sui piccoli Comuni prevede".