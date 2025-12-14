Vado, nasce il Club Sabatia: una serata di festa, servizio e solidarietà con i bambini protagonisti

Una serata partecipata e ricca di emozione ha celebrato la nascita ufficiale del CUB Sabatia, il nuovo Club dei Cuccioli del Lions Club Vado Ligure - Quiliano "Vada Sabatia", che ha visto come veri protagonisti i bambini e il loro primo concreto gesto di servizio verso gli altri.

Nel corso della serata sono stati spillati sei cuccioli, segnando l’avvio di un percorso educativo fondato sui valori del Lions International: solidarietà, responsabilità, attenzione al prossimo e spirito di servizio. Significativo e altamente simbolico il primo service realizzato già durante la cena: i bambini hanno creato tre presepi, frutto del loro impegno e della loro creatività, successivamente messi all’asta. Il ricavato consentirà ai cuccioli di adottare un bambino a distanza, un gesto di grande valore educativo che insegna fin dalla più giovane età l’importanza della condivisione e della cura verso chi è più fragile, anche oltre i confini geografici.

Alla serata hanno preso parte la Presidente di Circoscrizione del Distretto 108 Ia3 Daniela Spirito, il Presidente di Zona Andrea Nari, l’Officer Distrettuale referente dei CUB Rosella Scalone e il Past Presidente dei Governatori Claudio Sabattini, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno che il Lions dedica alla crescita dei più giovani.



L’evento si è svolto in un clima di autentica festa, grazie all’entusiasmo dei bambini e all’organizzazione attenta e appassionata della Leader del CUB Sabatia, Fiorella Robba, che ha curato con grande sensibilità ogni aspetto di questo importante service.



La nascita del CUB Sabatia, sotto la guida del presidente Alessandro Nari e della referente Fiorella Robba, rappresenta un investimento sul futuro, perché educare i bambini ai valori del servizio significa contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, solidali e responsabili.