Alla Ubik l'incontro con la scrittrice Maria Masella e la presentazione del libro "Ostinato silenzio. Un'indagine del commissario Antonio Mariani"

È giugno, le figlie del commissario Antonio Mariani e sua madre Emma sono in vacanza, mentre lui è a Genova al lavoro come la moglie Francesca. Un caso di omicidio in un B&B vicino al Ponte Monumentale, un caso in apparenza di ordinaria amministrazione, lo costringe ad affrontare momenti difficili e inaspettati, non solo dal punto di vista professionale, perché la vittima aveva avuto, proprio da febbraio, ripetuti scambi di messaggi e telefonate proprio con sua moglie, Francesca. E lei è stata vista poco lontano dal luogo del delitto dove sono anche state repertate le sue impronte e in cui era già stata altre volte. E Francesca, chiusa in ostinato silenzio, rifiuta di dare spiegazioni. L’unico dato certo è che l’uomo ucciso era un suo amico, forse qualcosa di più. Ma sarà solo il primo di una catena di omicidi e il commissario dovrà ritornare al lavoro per fare luce su ambigui fatti del passato che continuano a pesare sul presente.

Maria Masella è l'autrice della fortunatissima serie del Commissario Antonio Mariani, i cui libri sono state pubblicati anche in Germania. Ha pubblicato anche numerosi romance storici in particolare con Mondadori, e anche con Salani (finalista Premio Crapanzano 2025). È stata premiata al Solinas, al Ewwa, alla Tigulliana, alla Quercia del Myr, Santa in Giallo, e ha avuto due menzioni speciali al Ceresio in Giallo.



