Carcare, rinegoziazione mutui. Il sindaco De Vecchi: "La minoranza confonde la spesa corrente con il conto capitale”

"In tutti gli 8300 comuni italiani, è impossibile trasferire i risparmi che si ottengono in spesa corrente (titolo 1° di un bilancio comunale) per utilizzarli in investimenti in conto capitale (titolo 2° di un bilancio comunale). Sono dispiaciuto che, solo la minoranza carcarese ignori questa elementare regola ragionieristica e politica, dispensando consigli errati su come utilizzare i risparmi di buona gestione". Cosi il sindaco di Carcare Christian De Vecchi replica al gruppo di minoranza "Lorenzi Sindaco" in merito alla rinegoziazione da parte del Comune di 13 mutui gestiti da Cassa Depositi e Prestiti.

"Questo genere di suggerimenti, ovvero, confondere la spesa corrente con il conto capitale in un bilancio di un ente locale, denota come i componenti della minoranza Mirri, Lorenzi e Lagasio soffrano di gravi lacune politico amministrative. La maggioranza, ovviamente, respinge al mittente il suggerimento della minoranza, perché con quel “consiglio politico” non si riuscirebbe a superare l’esame di quinta elementare" prosegue il primo cittadino De Vecchi.