Maxi tamponamento sulla A10 tra Varazze e Celle: traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 9,30 lungo l'autostrada A10 nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione del confine di Stato.

Autostrade per l'Italia segnala il tamponamento tra cinque vetture avvenuto al km 29 e 900. Il traffico risulta essere bloccato con 3 km di coda. In alternativa si consiglia di uscire a Varazze e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, si può rientrare in autostrada a Celle Ligure.