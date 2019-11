Alassio street food, Galtieri replica ad Assoristobar: "Il Comune è sempre aperto al dialogo e alla collaborazione con le realtà locali"

Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al turismo di Alassio, replica ad Assoristobar sul tema dello street food festival: "Quanto riportato dai media in questi giorni rispetto all'evento di streetfood che Alassio sta ospitando in Piazza Partigiani in occasione del fine settimana era già stato portato all'attenzione dell'amministrazione qualche giorno fa dallo stesso direttivo di Assoristobar, nel corso di un incontro svoltosi in Comune.

In quella sede, ho preso atto, con grande piacere, della disponibilità dell'Assoristobar, ad organizzare analoghi eventi con il coinvolgimento delle realtà locale.

In allora gli accordi con l'associazione che in questi giorni sta svolgendo la propria attività in Piazza Partigiani erano già stati definiti. L'Associazione aveva infatti presentato il progetto e l'Amministrazione, mossa dal desiderio di movimentare la piazza nel lungo ponte di Ognissanti, l'aveva accolta, rilasciando le autorizzazioni necessarie.

Non credo vi possa essere il dubbio che questa Amministrazione sia "nemica" delle realtà locali. Mai come con l'amministrazione Melgrati Ter si sono attivati tavoli di confronto e collaborazione con tutte le realtà del territorio: commercianti, ristoratori, albergatori, balneari... Prova ne siano le De.Co, il Tavolo del Turismo e le iniziative come Alassio Summer Town e Alassio Christmas Town.