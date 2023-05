“Estate sicura 2023”, vertice in Prefettura per il potenziamento delle iniziative di prevenzione

La pianificazione di adeguate misure di sicurezza per la stagione estiva, con particolare riguardo al mondo dell’intrattenimento pubblico e ai molteplici spunti di approfondimento allo stesso connessi, al centro della riunione che si è tenuta stamani presso la Prefettura di Savona.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di polizia, i rappresentanti dei comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola superiore, Albissola Marina, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Varazze, nonché il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il comandante in seconda della Capitaneria di Porto, rappresentanti dell’Asl2 di Savona, unitamente a quelli delle associazioni provinciali di categoria Confesercenti, Confcommercio, Federpol e Silb Fibe.

Nel corso dei lavori, che hanno costituito occasione per richiamare il contenuto del protocollo d’intesa “Divertiamoci in sicurezza” sottoscritto lo scorso anno con le summenzionate associazioni di categoria, è stato tracciato un aggiornato punto di situazione sull’argomento, all’esito del quale è emersa la piena volontà dei diversi attori coinvolti ad operare sinergicamente, ognuno per la parte di competenza, al fine di innalzare i livelli di sicurezza generali e specifici in relazione alle varie attività imprenditoriali.

Il Prefetto ha sottolineato l’esigenza di uno stretto raccordo tra tutti gli attori coinvolti per affrontare al meglio le complesse dinamiche connesse all’afflusso, nel periodo estivo, di utenti presso le località di maggiore richiamo turistico della provincia, anche alla luce di talune criticità registratesi nel corso dell’estate 2022.

In particolare, si è concordata l’attivazione di una serie di iniziative, con la collaborazione delle associazioni di categoria e delle Amministrazioni locali, tese a prevenire il ripetersi di tali criticità, tra cui il sovraffollamento dei luoghi di divertimento, l’accesso incontrollato di minorenni, l’abuso di alcol e droghe, fermo restando l’impegno delle Forze di polizia sul fronte dei controlli e dei servizi di vigilanza che verranno ulteriormente potenziati nel periodo estivo, anche con riguardo alla repressione dei fenomeni di abusivismo.

Nel dare atto dell’impegno degli enti locali a realizzare interventi finalizzati ad implementare i sistemi di videosorveglianza e l’illuminazione pubblica in punti strategici per lo svolgimento della “movida”, il Prefetto ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza delle attività svolte dalle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quale presidio del rispetto della normativa di settore, incoraggiando al contempo la realizzazione di “Aree di decongestione” all’interno dei suddetti locali proposta dall’Asl 2 di Savona.

Per lo sviluppo di quest’ultima iniziativa e di altre da attuare con le Forze di polizia, i rappresentanti di categoria si sono impegnati a programmare, nell’immediato, appositi incontri con gli associati.