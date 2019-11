Savona, via Nizza. Arecco: "Il parcheggio di Villa Pizzardi aperto ai residenti fino a maggio 2020"

Resterà fino a maggio 2020 a disposizione dei residenti di via Nizza a Savona il parcheggio di Villa Pizzardi, di proprietà delle Opere Sociali e concesso al Comune in comodato d'uso gratuito, proprio per consentire il parcheggio ai cittadini ivi residenti. A comunicarlo è il vicesindaco Massimo Arecco:

"Come assessore alla viabilità esprimo una grande soddisfazione, ringraziando le Opere Sociali che hanno dimostrato sensibilità alle criticità della zona. In questo modo daremo un po' di ossigeno ai cittadini notoriamente in difficoltà nel trovare un posto auto".