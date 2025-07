Piazza Vittorio Veneto, Cerruti risponde agli attacchi del Sindaco: "Avete una associazione che si chiama Essere Varazze, con tanto di 'main board', io alludo sempre e solo a quello"

"Anziché convocare l'opposizione che ha legittimamente chiesto un consiglio comunale per parlare di un tema caro si cittadini, il nostro sindaco, in evidente difficoltà sul tema che fa per distogliere l'attenzione?".

Non è tardata ad arrivare la risposta del consigliere di opposizione di" Varazze Domani" Gianantonio Cerruti all'attacco del Sindaco Luigi Pierfederici dopo un suo commento ad un cittadino sulla riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto.

"Prende una dichiarazione di un consigliere comunale di opposizione verso un suo 'fan' che non conosce nulla degli atti e la strumentalizza lamentando presunte accuse 'mafiose' al sottoscritto - dice Cerruti - Caro Sindaco, non è così. Voi avete una associazione o presunta tale (non ho ancora capito bene a cosa serva) che si chiama Essere Varazze, con tanto di 'main board', del

quale fanno parte 'illustri' vostri sostenitori ed io alludo sempre e solo a quello".

Il consigliere di minoranza gli ha poi chiesto, come fatto nei giorni scorsi, di convocare un consiglio comunale ad hoc sul progetto di restyling della piazza varazzina.

"E ti invito nuovamente a convocare il consiglio comunale richiesto da tutta la minoranza perché ad oggi tutto tace. Fate solo le vittime sui social negli ultimi giorni. P.S: Io ci metto la faccia e mi assumo le mie responsabilità quando vedo "depredare" la mia città" conclude Gianantonio Cerruti.