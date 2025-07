Eventuali arrivi di migranti nel Savonese: la Prefettura valuta la riattivazione del centro ex Anfi di Albenga

La Prefettura si sta muovendo per individuare strutture destinate all’accoglienza iniziale di migranti richiedenti protezione internazionale nel savonese, tra cui il centro ex Anfi di Albenga. Ieri il Comune ha ricevuto una comunicazione ufficiale dall’Ufficio Territoriale del Governo – Ministero dell’Interno in merito a questa possibilità.

In seguito alla comunicazione, il sindaco Riccardo Tomatis ha richiesto la convocazione di una riunione della commissione capigruppo, con la possibile partecipazione di un rappresentante della Prefettura, prevista per la mattinata di venerdì. Durante l’incontro, è previsto anche un sopralluogo presso la struttura individuata alla presenza dei vigili del fuoco.

La Prefettura ha chiarito che si tratta di una valutazione in vista di un’eventuale accoglienza, non confermata al momento, e che attualmente non vi sono né migranti in arrivo né la riattivazione del centro all’ex Anfi.