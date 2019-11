Borghetto, ladri prendono di mira i ciclamini posizionati dal Comune. Il sindaco Canepa: "Questi gesti inqualificabili non rimarranno impuniti"

"Solo pochi giorni fa abbiamo addobbato le ex vasche di Piazza Gramsci con ciclamini rossi e bianchi pagati con i soldi di tutti i contribuenti - le parole del sindaco Giancarlo Canepa riportate dalla pagina social del Comune - Oggi hanno iniziato a rubarne alcuni. Per fortuna, grazie al senso civico di alcuni residenti, questi gesti inqualificabili non rimarranno impuniti".