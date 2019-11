Alassio, deroga all'accensione dei riscaldamenti

Il Vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, ha da poco firmato l'ordinanza che consente, in deroga ed in forza alle disposizioni di legge, l’accensione degli impianti termici da oggi al 14 novembre 2019 compreso, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n.74/2013.



"In taluni casi - spiega lo stesso Galtieri - dove si trovano anziani e infermi particolarmente sensibili agli sbalzi termici e alle condizioni di umidità di questi giorni, poter accendere i riscaldamenti anche solo poche ore può rappresentare l'unica soluzione percorribile per il benessere di soggetti più deboli. L'ordinanza di deroga va dunque intesa in questo senso: accensioni laddove necessarie e per le finalità di tutela della salute pubblica".​