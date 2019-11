Sarà consegnato a Silvano Ferrecchi il premio “Enrico II Del Carretto al merito di Millesimo 2019”. La cerimonia di consegna si terrà sabato 9 novembre con questo programma: ore 18 Santa Messa nella Parrocchia di Millesimo; ore 19 presso la Sala Consiliare il conferimento del premio.

Il 9 novembre 1206 è convenzionalmente considerato come la data della fondazione di Millesimo, quando Enrico Del Carretto fece costruire le mura della cittadina. A partire dal 1984, ogni anno, viene conferito il premio alla persona o all’associazione millesimese che si è particolarmente distinta all'interno della comunità.

L'assegnazione del premio Del Carretto al Merito di Millesimo a Silvano Ferrecchi vuole essere un riconoscimento collettivo verso un uomo che grande capacità e spirito imprenditoriale ha saputo vedere lontano, sviluppando nel paese di Millesimo una realtà industriale solida. Oggi l’azienda 3F Fabbrica Fusti Ferro di Silvano Ferrecchi SpA è leader nazionale ed internazionale nel suo mercato di riferimento.

Un premio che testimonia la stima per Silvano Ferrecchi che, nel corso degli anni, ha inoltre mostrato grande sensibilità per gli ambiti sportivi e sociali, spendendosi direttamente in prima persona per i più bisognosi sebbene lontano dai riflettori.

Il suo esempio ha fatto si che i suoi discendenti diretti, continuassero a lavorare nel solco da lui tracciato, consolidando e sviluppando ulteriormente il rapporto con il suo paese natale.

La 3F, oggi sotto la gestione del figlio Maurizio Ferrecchi, sceglie ogni giorno, da oltre cinquant'anni di investire nel nostro territorio contribuendo in maniera fattiva e concreta allo sviluppo e alla crescita della realtà sociale millesimese creando benessere e di conseguenza ricchezza e portando in alto il nome di Millesimo in tutta Italia e all'estero.

