Alassio, pista ciclabile: stamani il confronto con i concessionari di chioschi e minigolf

Si è svolta stamani alla presenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta, e dell'architetto Leonardo Ravotti, l'incontro con i concessionari e i proprietari dei chioschi e del minigolf che insistono sul tratto di passeggiata Ciccione sulla quale l'Amministrazione Melgrati Ter ha inteso avviare la progettazione per la realizzazione di un primo tratto di pista ciclabile, da via Delle Palme verso Laigueglia sulla Passeggiata Ciccione.

“Si tratta di uno dei 14 progetti presentati all’inizio del mandato - il commento di Franca Giannotta – e anche in questo caso come già è stato per Passeggiata Baracca, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il pennello nell’area ex Adelasia, passeggiata Graf… alle parole sono seguiti i fatti. Il progetto affidato nel dicembre scorso all’Architetto Ravotti è di fatto concluso. L’incontro odierno è stato voluto dall’amministrazione per valutare insieme a quanti coinvolti dal progetto, eventuali ulteriori piccole modifiche”.

"Il confronto è stato assolutamente positivo - il commento di Franca Giannotta - si sono trovati gli accordi perché il prossimo anno, si possa avviare il cantiere con soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Saranno necessari alcuni spostamenti rispetto all'attuale aspetto della passeggiata, ma l'occasione è stata vista anche come un'opportunità di rinnovamento. Del resto, l'incontro è stato coordinato per dare ai concessionari tutto il tempo necessario a valutare con i loro tecnici di fiducia le variazioni del caso, anche perché il lavori veri e propri inizieranno nell'autunno 2020".