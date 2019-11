'Comunicare sulla sicurezza' a Savona, il Capo della Polizia Gabrielli: "Tema delicato, non deve essere materia di campagna elettorale"

"Il tema della sicurezza è delicato, sensibile, se la si considera materia di campagna elettorale non si andrà da nessuna parte".

Il capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli nel suo intervento al convegno "Comunicare sulla Sicurezza" organizzato dalla Polizia di Savona in collaborazione con il campus savonese, padrone di casa dell'evento, si è concentrato nel suo discorso sui due argomenti fondamentali di giornata.

"Potrò dire anche io di essere andato da Fazio. Ma in questo caso posso dire che è venuto lui da me" - ha detto il Capo della Polizia scherzando in apertura con il giornalista savonese moderatore del convegno - Guardando il video (realizzato degli studenti del laboratorio Buster Keaton e Campuswave Radio) mi e venuto in mente il film 'W la libertà' e non ho ascoltato la parola consapevolezza. Il mondo dei rischi mi ha spiegato che alla base di tutti i comportamenti c'è la conoscenza" continua Gabrielli.

"La comunicazione è fondamentale - specifica il direttore generale della pubblica sicurezza citando il concetto di trasmittente e ricevente - le competenze sono una ricchezza che dobbiamo salvaguardare, purtroppo oggi abbiamo stazioni riceventi che rifuggono dalla conoscenza".