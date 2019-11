Savona, sicurezza pedoni nel quartiere Fornaci e sulla via Aurelia: il Pd presenta interpellanza

Il gruppo consiliare PD Savona presenta un'interpellanza in merito alla sicurezza dei pedoni nel quartiere delle Fornaci e del lungomare dell’Aurelia (corso Vittorio Veneto e via Nizza).

"Corso Vittorio Veneto e Via Nizza sono strade che hanno un’alta densità di abitazioni, di scuole, palestre e servizi e quindi di traffico pedonale - spiegano i Dem savonesi - Se durante la stagione estiva il traffico riduce in maniera “naturale” l’alta velocità, durante gli altri mesi dell’anno il limite di 50 km/h viene spesso e volentieri superato; negli ultimi mesi si è aggravata la situazione di alcune strade che fanno parte del lungomare di Savona ed è aumentata la percezione di rischio e insicurezza da parte dei cittadini".

"Abbiamo verificato dati alla mano. Se è vero che il trend generale degli incidenti in città per fortuna è in calo, è pur vero che negli ultimi 3 anni per quanto riguarda i pedoni e solo in queste due vie sono stati 22 gli incidenti rilevati dalla Polizia Municipale causati da investimenti. Di cui uno con esito mortale. E il trend sembrerebbe essere in aumento: sono già stati 11 gli investimenti di pedoni nel 2019 fino al mese di ottobre".

"Per questo motivo chiederemo in Consiglio quali azioni e quali interventi siano stati presi in considerazione per garantire e migliorare la piena sicurezza dei pedoni nello specifico in queste zone. Potrà essere occasione di riflessione sulla sicurezza dei pedoni in generale in tutta la città" conclude il gruppo consiliare PD Savona.