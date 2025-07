Progetto Piazza Vittorio Veneto a Varazze, la minoranza richiede un consiglio comunale ad hoc

Dopo la petizione-raccolta firme lanciata tra i cittadini, come preannunciato, la minoranza consiliare ha richiesto la convocazione di un consiglio consigliare ad hoc sul tema.

Il progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze sta continuando a far discutere e l'opposizione non le sta mandando a dire all'amministrazione comunale soprattutto sulla cifra stanziata per gli interventi di restyling a partire dai 313mila 500 euro per la statua di Poseidone.

"In data 19 dicembre 2024, mediante deliberazione della Giunta comunale è statp approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) di "Riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto". Letta la delibera, visti gli allegati e ascoltate le parole di Sindaco e Vicesindaco di questi giorni, ci si è potuti fare una idea chiara dell'intervento da realizzarsi e si sono individuate molteplici criticità e dubbi per quanto concerne la priorita politico-amministrativa dell'intervento, la fattibilità normativa e tecnica dell'opera, la 'sostenibilita e i benefici dell'opera' nel suo complesso, considerati gli ingenti costi da sostenere per l'amministrazione comunale e regionale, che pare finanzi ii progetto - dicono nella richiesta tutti i consiglieri - Tutto premesso, considerato che tale opera non e mai stata discussa in consiglio comunale, si ritiene opportuno e doveroso un confronto con tutti i rappresentanti dei cittadini, per far meglio comprendere le scelte attuate dalla Giunta Comunale e per far esprimere pareri in merito da parte dei consiglieri comunali".

La petizione potrà invece essere visionata e firmata nella pasta fresca Vallerga di via San Nazario e nella cartoleria Ghigliotti di via Sant'Ambrogio.