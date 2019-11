Savona: gli appuntamenti per la giornata contro la violenza di genere

Ecco i programmi del Comune di Savona per la Giornata contro la Violenza di Genere. In Sala Rossa dalle ore 17,00 evento di presentazione delle attività promossa dall'Amministrazione Comunale, con invito esteso a tutte le Associazioni per la presentazione delle iniziative promosse nella settimana contro la violenza.

Nel corso dell'evento l'attrice Simonetta Guarino , presenterà una performance teatrale da lei diretta dal titolo "Scarpe". Il corto tratta il tema di una donna vittima di violenza domestica ed offre uno sguardo che va oltre la condanna inevitabile del comportamento violento, per osservare le ragioni affettive che spingono inconsapevolmente la vittima alla collusione, perlomeno iniziale, col partner violento. Il corto è interpretato da due Marina Lavagna e Irene Lavagna.

Dalle ore 18,00 il palazzo comunale si tinge di arancione, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.